群馬県内では５月３１日も広く晴れて気温が上がり、５日連続で３０度を超える真夏日になりました。１日は、ことし初めての猛暑日となる見込みです。 ３１日も県内は高気圧に覆われ朝からぐんぐんと気温が上がりました。前橋地方気象台によりますと、各地の最高気温は、桐生で３３．９度と全国３位の気温を観測したほか、前橋で３３．４度、高崎市上里見で３２．９度となり、ともにことし最高を記録。県内１３の観測地点のうち９