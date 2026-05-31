¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó 1.¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ ¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ »ô¤¤¼ç¤Èµ÷Î¥¤ò¤ª¤­¤¿¤¤¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤âÈò¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£