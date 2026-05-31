¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë´¶¤¸¤¿¸ÉÆÈ¡¢¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Îµ­²±¡¢°¦¤ÈÁÓ¼º¡¢¤½¤·¤Æ¡Èº£¡É¤òÀ¸¤­¤ë¤³¤È¡£90Ç¯Âå¤«¤é¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥â¥í¥¤¤¬¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Best Year of Our Lives¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ®¸ùÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÃæ¤Ë»Ï¤á¤¿Instagram¤Ç¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¡¢²Î¤ò½ñ¤¯°ÕÌ£¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢30Ç¯