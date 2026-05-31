両足に障がいを持って生まれ、歩くことができない大型犬。そのわんこを迎え入れた飼い主さんとの二人三脚の日々と、現在の姿をまとめた投稿がSNSで大反響！記事執筆時点で206万回以上も再生され、「これからも沢山の幸せが訪れますように」「私まで幸せ溢れました」といった声が寄せられています。 【動画：両足に障がいを持ち『歩くことができない大型犬』を保護→医者には『長生きできない』と言われ…嘘のような『現在』】