サラリーマンでありながらサンダンス映画祭で日本人初のグランプリを受賞した映画監督／脚本家の長久允氏。その思考法を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』から、抜粋・再構成し、作品づくりの根幹に迫る。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）なぜ監督になれたのか映画監督／脚本家の長久允さんは、電通社員でありながら映画を撮っているという異色の存在だ。もともと映画業界にい