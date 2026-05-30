【カイロ＝村上愛衣】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は２９日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が、２月末の米国・イスラエルとイランの戦闘開始後から４月上旬にかけて、イランを数十回にわたり空爆していたと報じた。関係者の話として伝えた。報道によると、空爆は米国とイスラエルと連携して実施された。ＵＡＥの石油関連施設などが狙われた報復として、イランのエネルギー施設などを攻撃したとし、標的にはイ