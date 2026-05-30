現場で不足の声が相次いでいるシンナーや塗料、不足の原因は「目詰まり」だけなのでしょうか？原料の1つ、ナフサ由来のトルエンに注目すると、新たに公表された統計データから生産量・販売量ともに減少していることがわかりました。【写真を見る】不足の声相次ぐシンナーや塗料原因は「目詰まり」だけ？最新の統計から見る原料トルエン供給の減少【報道特集】必需品不足に先の見えない状況…「精神的に本当に良くない状態」大