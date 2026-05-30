昨年は中日で35試合に登板…14H＆防御率1.95と好投【MLB】ブレーブス 8ー3 レッズ（日本時間30日・シンシナティ）いきなり洗礼を浴びた。昨年まで中日に在籍し、今季からレッズでプレーするジュニオル・マルテ投手は29日（日本時間30日）、本拠地でのブレーブス戦で2年ぶりのメジャー復帰を果たした。しかし、1死しか奪えず4失点の炎上。防御率108.00から復調を目指す。マルテは3-4で迎えた6回からマウンドに上がった。しか