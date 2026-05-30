タレントの辻希美が30日に自身のアメブロを更新。長男・青空（せいあ）くんの高校の体育祭を訪れたことを報告した。この日、辻は「今日はせいの高校の体育祭でしたぁ」と切り出し「天気にも恵まれ…迫力のある競技が見れて最高に楽しかったしめっちゃ青春ゃんってなりました」と興奮した様子でコメント。「なんか映画見てるみたいな青春だった」と感動をつづった。続けて、この日のために用意したという「冷やし肉うどんと、スパム