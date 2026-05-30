思い立ったらすぐ作れる気軽さが嬉しい！ 冷凍庫にストックしておくと便利な鮭。解凍することなくそのまま作れるレシピなら、事前に準備が不要でとても便利です。 こどもにも人気の甘めの味付けレモンの酸味が爽やか野菜もたっぷり食べられるバターの風味が食欲そそるおかわりが止まらない炊き込みご飯ストックしておけば安心 手頃なお値段で手に入って、どの世代にも食べやすい鮭。冷凍庫にいつもストックしているというご家庭