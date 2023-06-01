セール期間：5月30日～6月12日23時59分まで Amazonにて、ネッククーラーが特別価格で販売されている。期間は6月12日23時59分まで。 Kudarが販売するネッククーラーは、バッテリー式で外出時に首元を冷やしてくれる製品。10000mAh大容量バッテリーを内蔵し、通勤や通学時に長時間にわたって使用できる。首と接する内側に冷却プレートを3つ備え、モ