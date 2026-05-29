中国熱帯農業科学院熱帯バイオテクノロジー研究所は関連研究機関と共同で、倍数体作物に対応した遺伝基盤解析フレームワークを構築し、サトウキビ茎部の柔細胞における高糖蓄積の仕組みを解明した。関連する論文の成果が27日、国際学術誌ネイチャーにオンライン掲載された。新華社が伝えた。研究チームは世界19の主要産地から収集した981点のサトウキビ材料について体系的な再シーケンシングを実施し、これまでで最大規模となるサ