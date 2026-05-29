広島市の住宅で母親を殺害し、その後自殺したとみられる娘について、広島地検は、「被疑者死亡」のため、不起訴処分としました。警察によると女性(50)は今年2月、広島市安佐北区の住宅で母親(74)の首を絞めて殺害し、その後、首をつって自殺したとして、容疑者死亡のまま書類送検されていました。当時、女性の夫から、「妻と妻の母と連絡が取れない」と通報を受け、かけつけた警察官が2人の遺体を発見していました。女性について、