けげんそうな表情を浮かべ、警察署に入る藤居一真容疑者（28）。すると…。藤居一真容疑者：自販機で飲み物買えないですか？一方、警察署から2度頭を下げて出てきた伊藤幹太容疑者（28）。工事する必要がないにもかかわらず、リフォームが必要と嘘をつき、高額な代金をだまし取った疑いで5人が逮捕されました。関係先から押収された営業マニュアルには、玄関先での受け答えなどが書かれていて、容疑者のものとみられる生々しい文字