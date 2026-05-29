2024年、北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害した事件の裁判で、被告と共犯者の証言が大きく食い違い、事件の真相を巡る攻防が続いている。被告は殺意や直接の関与を否認する一方、共犯者は「背中を押した」と証言している。今後の裁判の行方に注目が集まっている。「私には殺意はありません」殺害行為を否認北海道旭川市で2024年、女子高校生を橋から転落させ、殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判