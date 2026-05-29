財務省は29日、4月28日から5月27日における政府・日銀による為替介入の総額が11兆7349億円だったと発表した。為替市場では円安が進行していたが、4月30日には、円買いドル売りの市場介入によって円相場は1ドル160円台70銭台から一気に1ドル155円台まで円高が進んだ。また5月4日にも急激に円高が進む場面があった。しかし、現在は再び円安が進んでいて、現在は1ドル159円台前半で取り引きが行われている。