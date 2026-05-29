12年前、東京女子医大病院で起きた2歳児死亡事故で、業務上過失致死の罪に問われている医師2人について、東京地裁は29日1人に無罪判決、もう1人に有罪判決を言い渡した。小谷透被告（66）と福田聡史被告（44）は2014年、東京女子医大病院で当時2歳の孝祐ちゃんに鎮静剤「プロポフォール」を過剰に投与し、その後、死亡させた罪に問われている。裁判は投与と死亡の因果関係などをめぐって争われたが、東京地裁は29日の判決で因果関