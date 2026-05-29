自民党と日本維新の会は29日、「副首都」の設置を可能とする法案の原案について、各々で党内議論を開始した。維新が「最重要視してる政策」だとして法案成立を急ぐ一方で、自民内からは原案の中身を疑問視する声が挙がった。原案では、「副首都」について、大規模災害時に東京の首都機能を代替する役割を求めた他、人口や経済機能の一極集中を是正する「多極分散型経済圏」の中核を担う道府県などと定義した。その上で政府には、首