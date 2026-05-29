ワークショップ 四国電力香川支店(高松市室新町) 異なる業種の企業の社員が、働き方について考えるワークショップが高松市で行われました。 結婚や育児など人生の節目を踏まえたキャリア形成について考えてもらおうと四国電力が企画したもので、四国電力グループや百十四銀行で働く、20代から30代の若手社員が参加しました。 「復帰して間もない、まだ1年も経っていないうちにまた育休に入るとか