栃木県で起きた強盗殺人事件をめぐり、警察は29日に海外に逃亡した男を公開手配しました。男は「カズ」と名乗っていて事件を主導したとみられています。映像に映るのは、左手でスーツケースを引きながら、空港内を歩く男。栃木県で起きた強盗殺人事件の主導役とみられ29日、栃木県警が公開手配した益田和彦容疑者（48）です。この映像が撮影されたのは事件3日後の5月17日で、益田容疑者が成田空港から中国へ出国する際の姿を捉えた