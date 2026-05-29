鶏のむね肉を焼いたときにパサついて困ったことはありませんか。この鶏のむね肉を使ったおすすめレシピについて、キユーピーの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…便利すぎる」これが鶏むね肉を使った“簡単レシピ”です！公式アカウントは「鶏むね肉を使った一押しレシピ！しっとり香ばしい『みそマヨ焼き』」と投稿。作り方について、次のように紹介しています。【作り方】（1）鶏むね肉はひと口大のそぎ