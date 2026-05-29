愛媛県松山市のソウルフード 三津浜焼き 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は岡山や香川にいながらにして楽しむことができるご当地グルメをご紹介します。 香川からは、お隣の愛媛県松山市のご当地グルメを紹介します。 「お好み鉄板 すみれ 丸亀店」。愛媛県を中心に8店舗を展開するお好み焼き店です。こちらで味わえるのが…… （お好み鉄板 すみれ 丸亀店／中野 信二さん）「三津浜