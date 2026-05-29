博多キャベトン亭／スタミナ鉄板 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、岡山にいながらにして楽しむことができるご当地グルメ、福岡のソウルフードを紹介するばい！ 岡山市北区の「博多キャベトン亭」です。こちらでは福岡で60年以上も親しまれている「ご当地グルメ」を味わうことができます。 それが、「スタミナ鉄板（950円）です。発祥地、福岡市の博多では「焼肉鉄板」と呼ばれてい