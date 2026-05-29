【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】デジタルの対極にありそうなアナログの文具。だが近年では、アナログとデジタルの良さを両立したスマート文具が増えている。手書きの温かみが好きというそこのあなたも、最新のスマート文具に触れれば印象が変わるはずだ。＊＊＊文具の代表格といえば、筆記具を連想する人が多いだろう。この筆記具こそ、いままさにスマート化が進んでいるジャンルである。その筆頭がAIノート。