回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、国産天然本マグロの「大とろ」「中とろ」「ねぎまぐろ」などが登場する「国産天然本まぐろ」フェアを5月29日から期間限定で実施します。より良い社会の構築を目指し、目標に向かってまい進する事業家たちの努力と成功をたたえる国際的な表彰制度「EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2025 ジャパン」（EY Japan主催）に同社の代表取締役社長・田中