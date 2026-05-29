デジタル社会で活躍できる人材を育てようと、県内の高校生らを対象とした講座が来月から柳井市で始まります。「eスポーツ＆デジタル人材育成講座」は、県内の高校生や高専生にデジタル技術の活用法や、デジタルリテラシーを身に着けてもらおうという目的で開かれます。講座は全6回で、AI＝人工知能の正しい使い方や動画制作の手法などを学ぶことができ昨年度はのべ255人が受講しました。地元企業11社がスポンサー