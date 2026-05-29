香川県知事を表敬訪問したベナン共和国のフンカンリン・マウトン・マチュー駐日臨時代理大使ら 西アフリカにあるベナン共和国の臨時代理大使が29日、香川県の池田知事を表敬訪問し、経済や文化での交流について意見交換しました。 香川県庁を訪れたのは、ベナン共和国のフンカンリン・マウトン・マチュー駐日臨時代理大使ら4人です。 ベナンは綿花やカシューナッツなどの栽培が盛んな農業国です