コロラド州コロラドスプリングスで行われた米空軍士官学校の卒業式後、副大統領専用機に搭乗する際に手を振るバンス氏＝28日/Matt Rourke/Pool/Getty Images（CNN）米国のバンス副大統領は28日、トランプ大統領がイランとの暫定的な覚書に署名するかどうかは「未定」で、依然として「いくつかの文言」について交渉している段階だと明らかにした。バンス氏はアンドルーズ統合基地で記者団に「大統領がいつ覚覚に署名するのか、本当