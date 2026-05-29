ウォードは2025年にPCLのMVP獲得ドジャースは6連戦を終え、28日（日本時間29日）はオフとなった。束の間の休息をナインは楽しむ中、“ある選手”には朗報が届いた。ファンも「ついにチャンスが」「正しい選択だと思う」などと注目している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者はこの日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ハムストリングの負傷で故障者リスト（IL）入り