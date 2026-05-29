ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、人気サイドメニューの大容量パック「ビッグバーレル」3種類を5月29日から期間限定で販売します。【え…】食べきれるか？ポテト“4個分”ナゲット“35ピース”オニオンリング“5袋分”やべー量の「ビッグバーレル」を見る！「ビッグバーレルA」は、「チリチーズフライ」2個、「フレンチフライ（L）」2個分、「ビッグバ