バルセロナ加入が決定的となっているニューカッスル所属FWアンソニー・ゴードンの過去がスペイン国内で話題になっている。バルセロナは25歳のイングランド代表FW獲得に向けて、7000万ユーロ＋ボーナス1000万ユーロ規模の契約を準備。バイエルンやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドとの争奪戦を制し、ハンジ・フリック監督体制の新戦力として迎え入れる見通しだという。そんなゴードンだが、2025年10月に行われたチャンピオ