山本萩子さんが神宮球場で始球式に登場■西武 8ー0 ヤクルト（28日・神宮）フリーアナウンサーの山本萩子さんが28日、神宮球場で行われたヤクルト-西武戦で始球式に登場した。ヤクルトOBの五十嵐亮太氏の公式YouTube「イガちゃんねる」の企画の一環で実現した。ノーバウンド投球に「ただただ可愛い」とファンも虜になっていた。胸に「イガちゃんねる」とプリントされたユニホーム姿で登場。大きくふりかぶって投じた1球はノー