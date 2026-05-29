ミズノ主催「大人の野球レッスン」で元鷹・内川聖一さんが打撃指導NPB通算2186安打、セ・パ両リーグ首位打者に輝いた名打者が、野球普及のためにバットを振るっている。横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍した内川聖一さんと、大手スポーツメーカー・ミズノとタッグを組んでの「大人の野球レッスン」が4月下旬、東京都内で開催された。「現役を辞めてからも野球を広める形で、必要とされるのはありがたい」と語るヒットメーカー