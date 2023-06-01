音声通話のみならず、AIや産業などさまざまな用途でインフラとして欠かせなくなった携帯電話ネットワーク。東京都・東京ビッグサイトで29日まで開催されている「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」で、ソフトバンクがその進化と信頼の両面からその取り組みの現在地を示した。 ソフトバンクのネットワークの進化 ボーダフォンを買収し、携帯電話事業に参入した