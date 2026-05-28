球団発表ヤクルトは28日、レアンドロ・セデーニョ内野手の獲得を発表した。2023年、2024年はオリックス、2025年は西武でプレー。今季はパドレス傘下でプレーに所属していた。背番号は「98」で、来日の予定は未定。ベネズエラ出身の27歳は2023年にオリックスで57試合に出場し9本塁打、34打点。2024年は98試合で打率.260、15本塁打、37打点。昨年は西武の一員として74試合の出場で打率.228、7本塁打、26打点だった。今季はパド