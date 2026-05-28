クマへの不安が高まる中、東京・昭島市の河川敷にあるソフトボール場で、大型の獣らしき動物のふんが発見されました。近隣住民：怖いなんてもんじゃない。いざ（クマと）遭遇した日には何もできない。ヤバイじゃん。のんきに歩いてる場合じゃない。各地で相次ぐ“クマの出没”。28日、FNNのカメラが捉えたのは木に登る3頭のクマ。3頭のクマが現れたのは、青森市。取材班は、国道から100メートルも離れていない山の中にいるクマを発