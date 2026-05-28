街でよく見かける電動キックボード。便利な乗り物ですが、街では電動キックボードを2人乗りしている姿や赤信号を無視して駆け抜けていく姿も見られます。交通違反が相次ぐ中、28日、大阪府警が通勤時間帯に取り締まりを実施。電動キックボードは、16歳以上であれば免許は必要ありませんが、2人乗りや信号無視などは交通違反となります。大阪府内では2025年、違反走行する電動キックボードなどが約4900件検挙されています。28日朝も