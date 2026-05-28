カラスはなぜ黒い？ カラスはなぜ、黒いのか？ 古くはギリシャ神話に「白く美しかったカラスは、嘘をついたため、真っ黒にされた」という話もありますが、この有史以来の問に、科学的にアプローチしているのが岡山大学環境生命自然科学学域の竹内栄教授です。 竹内教授は、ハシブトガラスの細胞を培養して解析し、分子レベルでカラスの羽が「黒い理由」を解き明かしました。鍵を握るのはカラスの「止まらないスイ