いすゞ自動車とUDトラックスが「人とくるまのテクノロジー展 2026」に出展する。現在はパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で開催中で、会期は5月29日(金)まで。6月17日〜19日にはAichi Sky Expo(愛知県常滑市)で開催となる。いすゞ・UDブランドの先進技術と社会課題に対するソリューションを紹介 ※ブースイメージ○■人とくるまのテクノロジー展2026展示一覧○■主催者企画：新車・新技術搭載車両展示＜名古屋会場のみ＞1.実機展示:B