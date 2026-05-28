◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手との投げ合いとなったこの一戦で、ロッキーズの先発・菅野智之投手が、捕手との連携によってけん制でランナーをアウトにする一幕がありました。その場面はロッキーズが2点ビハインドの3回1死1塁。菅野投手がアンディ・パヘス選手にヒットを許した直後のことでした。後続のフレディ・フリーマン選手が打席に立ち、菅野投手がセットポジ