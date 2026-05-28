4年前、神石高原町で起きたヘリ墜落事故で、国は、事故の原因をエンジンの不具合などによるものと明らかにしました。この事故は、2022年8月、神石高原町の仙養ダム付近に、NPO法人「ピースウィンズ・ジャパン」のヘリコプターが墜落、当時66歳の機長が亡くなったものです。国の運輸安全委員会は、28日、調査結果を公表し、事故の原因を「エンジンに不具合が発生し、非常時の操作をしたところ、エンジンが高温になって