◇MLBドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が今季9度目の先発登板で6回までノーヒットピッチングを披露。内野ゴロの間に1失点しましたが、圧巻の投球を披露しています。大谷選手は初回、先頭打者を三球三振に仕留め、後続も凡打に打ち取る上々の立ち上がりを見せると、2回も四球を1つ与えますが無失点、3回も2つの三振を奪って三者凡退でおさえます。4回は先頭から四球と死球でラ