球団発表ドジャースは7月2日（日本時間3日）、本拠地ドジャースタジアムでのパドレス戦で「ワンピース・ナイト」を実施することを発表した。人気漫画「ワンピース」とのコラボイベントは昨年7月2日（同3日）以来、1年ぶりとなる。球団公式インスタグラムは27日（同28日）、「麦わらの一味よ、ついにその時が来た。7月2日、ワンピース・ナイトが帰ってくる！」と綴り、同作の主人公であるモンキー・D・ルフィがドジャースのユニ