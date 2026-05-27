東南アジアのラオス中部で水没した洞窟に1週間にわたり閉じ込められていた住民7人のうち5人が救助されました。地元メディアなどによりますと、ラオス中部のサイソンブン県で5月20日、地元住民7人が金の採掘や野生動物の狩猟のため洞窟に入ったところ、大雨による鉄砲水で入り口がふさがれ、閉じ込められました。7人は1週間にわたり入り口から約300メートルの場所で身動きが取れなくなっていましたが、27日、このうち5人が発見、救