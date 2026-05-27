プロントコーポレーション（東京都港区）の飲食チェーン「PRONTO（プロント）」が、「アイスコーヒー」や「アイスカフェオレ」などの“ギガサイズ”を6月9日から夏季限定で販売します。プロントがギガサイズを販売するのは初めてで、プロント史上最大サイズになるということです。【写真】で…でかい！アイスコーヒー＆アイスカフェオレのギガサイズも！昨夏、期間限定で販売した「XLサイズ」が好評だったのを受け、さらに「