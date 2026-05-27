注意欠如多動症・ADHDの治療に使う薬「コンサータ」が薬局などで不足している問題をめぐり、厚生労働省は医療機関に向けて、過剰な発注を控えることなどを呼びかけるよう、全国の自治体に要請しました。「コンサータ」は、ADHDの治療薬で、需要の増加などを受け、販売会社が限定出荷を行い、薬局などで供給不足が生じています。こうした事態を受けて、厚生労働省は27日、自治体に事務連絡を発出し、医療機関に対し過剰な発注を控え