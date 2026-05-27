27日、日本の南で台風6号が発生し、来週にも列島に大きな影響をもたらす可能性が出てきました。こうした中、鹿児島では大雨で土石流が発生。各地で被害が出ています。27日、日本の南で台風6号が発生。来週には関東に大きな影響をもたらす可能性が出てきました。線状降水帯の発生予測が出ていた鹿児島県。大隅河川国道事務所がXに投稿したのは、午前8時ごろの桜島の野尻川です。土石流が発生し、濁流とともにゴロゴロと音を立てなが