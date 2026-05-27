天皇皇后両陛下は国賓として来日しているフィリピンの大統領夫妻と皇居で面会されました。フィリピンのマルコス大統領夫妻との面会は宮殿で行われ、陛下は「国交正常化70周年の記念の年に国賓としてお招きできることを大変うれしく思っている」と伝えられたということです。両陛下と大統領夫妻は面識があり、以前、話題にあがったフィリピンの伝統的なスイーツ「ハロハロ」のレシピとグラスが両陛下に贈られました。また、和食の人