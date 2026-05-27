女子高校生が橋から落下し殺害された事件の裁判で、「被告が押した」と共犯の受刑者が真っ向から対立する証言をしました。北海道旭川市でおととし、女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判で、共犯として懲役23年の実刑が確定している受刑者が証人として出廷しました。これまでの裁判で内田被告は「殺意はなかった。橋から落下させていない」と主張していました。27日の裁判で受刑者は当