プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督が長女への暴行で逮捕された事件は、「不可解なことが多い」と作家の真山仁さんは首を傾げた。2026年5月26日放送の「news23」（TBS系）にコメンテーターとして出演した真山さんは、まず「現行犯逮捕というのは、目の前で犯行しないと捕まらないが......」と指摘する。警察官が駆け付けた時はけんかは収まっていたのに、なぜ逮捕したのか警察官が駆け付けた時はけんかは収まっていたの